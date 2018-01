Diego é confirmado no gol do Flamengo Com a contusão do goleiro Júlio César, que sente dores lombares, o jovem Diego, de 21 anos, será novamente o titular do gol do Flamengo e está confirmado para enfrentar o Vitória, neste domingo, em Salvador. O jogador, que tem idade para disputar as Olimpíadas de Atenas, em 2004, acredita ter chances de ser convocado pelo técnico Ricardo Gomes. "Acho que não preciso ser titular no Flamengo para conseguir ser chamado. Sou reserva de um goleiro de seleção e isso já basta", afirmou Diego, ressaltando que, caso tome a vaga de Júlio no Rubro-Negro, poderia até ser lembrado por Carlos Alberto Parreira no time profissional.