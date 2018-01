Diego é convocado para a Seleção O meia Diego, do Santos, foi convocado nesta terça-feira, pela primeira vez, para a seleção principal do Brasil. O jogador foi relacionado ao lado de outros cinco que atuam no País, para o amistoso do dia 30 de abril, contra o México, na cidade de Guadalajara, pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Além do jogador santista, uma das revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado, Parreira chamou o goleiro Marcos (Palmeiras), o lateral-esquerdo Athirson (Flamengo), os zagueiros Luisão (Cruzeiro) e Anderson Polga (Grêmio) e o meio-campista Kléberson. Os jogadores que atuam fora do país já haviam sido chamados na semana passada. Veja a lista completa dos convocados: Goleiros Dida: Milan (Itália) Marcos: Palmeiras Laterais Athirson: Flamengo Belletti: Villareal (Espanha) Cafu: Roma (Itália) Júnior: Parma (Itália) Zagueiros Anderson Polga: Grêmio Edmilson: Lyon (França) Juan: Bayer Leverkusen (Alemanha) Luisão: Cruzeiro Meio-campistas Emerson: Roma (Itália) Flávio Conceição: Real Madrid (Espanha) Gilberto Silva: Arsenal (Inglaterra) Kleberson: Atlético-PR Zé Roberto: Bayern Munchen (Alemanha) Meias Diego: Santos Juninho Pernambucano: Lyon (França) Rivaldo: Milan (Itália) Ronaldinho: Paris Saint Germain (França) Atacantes Ronaldo: Real Madrid (Espanha) Adriano: Parma (Itália) Amoroso: Borussia Dortmund (Alemanha)