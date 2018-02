Diego é expulso após cobrar pênalti O meia Diego (ex-Santos) foi protagonista de uma situação absolutamente inusitada na final da Copa Intercontinental, no Japão que opõe o Porto (campeão europeu) e o Once Caldas (campeão sul-americano). Depois de empate no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Diego abriu a seqüência e marcou, só que qo invés de comemoração, o gol, o brasileiro partiu para cima do goleiro Henao, xingando de forma acintosa o colombiano. O árbitro não teve dúvida: expulsou o brasileiro.