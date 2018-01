Diego e Klose comandam goleada do Bremen na Uefa Com show da dupla Diego e Klose, o Werder Bremen goleou o AZ Alkmaar por 4 a 1, nesta quinta-feira, na Alemanha, e classificou-se para as semifinais da Copa da Uefa. No jogo de ida, na Holanda, houve empate por 0 a 0. O Bremen mostrou por que tem disparado o melhor ataque da Alemanha - 62 gols em 28 jogos, média de 2,2 por partida. Ousado, o vice-líder da Bundesliga abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com o volante Borowski. O AZ, dirigido pelo polêmico técnico Louis Van Gaal, ex-Barcelona e seleção holandesa, chegou ao empate aos 32, com o belga Dembelé. O alívio, porém, durou pouco. Quatro minutos depois, o artilheiro da última Copa do Mundo Klose fez 2 a 1 após receber belo lançamento de Diego. O ex-santista desequilibrou o jogo no segundo tempo. Aos 17, ele cruzou na medida para Klose cabecear e marcar seu segundo gol. Aos 39, Diego tabelou com Klose e tocou na saída do goleiro Waterman. O próximo adversário do Werder será o Espanyol, de Barcelona, que segurou um empate por 0 a 0 com o Benfica em Lisboa. Como venceram o jogo de ida por 3 a 2, os catalães avançaram às semifinais.