Diego e Piá estariam sem registro na CBF O caso do volante Ataliba, do Coritiba, cujo nome não consta do Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já começou a agitar o ambiente futebolístico. Nesta terça-feira à tarde, descobriu-se que o nome do goleiro Diego Costa Silva, que está no Atlético Paranaense desde o ano passado, também não consta do BID que a CBF disponibiliza em seu site. O mesmo acontece com o meia Piá, do Corinthians. A assessoria de imprensa do clube paranaense informou, no início da noite, que se trata de um erro no site, pois o departamento jurídico do Atlético teria o BID do dia 14, em que estaria o nome do jogador. Caso haja denúncia por parte dos times contra quem o goleiro atuou - São Paulo e Figueirense - o time paranaense corre o risco de perder 12 pontos se estiver valendo o BID do site.