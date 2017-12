Diego e Renato estariam indo para o Benfica Diego e Renato no Benfica? A imprensa portuguesa está divulgando o interesse do clube em mais esses dois brasileiros, depois da contratação do volante Paulo Almeida e do zagueiro Alcides. Mas essas notícias não foram confirmadas pelos procuradores dos dois atletas. Djair Cunha, pai e representante de Diego ficou surpreso com a informação, revelando que não houve contato do clube português. "Não está na lista", deixou escapar, dando sinais que há times europeus negociando a transferência do meia. Djair Cunha não fala em nomes, mas revela que a decisão sobre a saída ou não de Diego é da diretoria do Santos até dezembro deste ano e que todos os contatos estão sendo feitos com os dirigentes. A partir de janeiro, quando faltar seis meses para o término do contrato, as negociações serão conduzidas por ele, que detém metade dos direitos federativos do filho. Em julho do ano que vem, Diego não terá mais vínculos com o Santos. O interesse do Benfica por Renato também não foi confirmado pela assessoria do jogador, que revelou não haver proposta nesse sentido. Mesmo assim, o volante é um dos jogadores mais assediados do elenco santista e pode mesmo deixar a Vila Belmiro em julho. Seu contrato vai até o fim do ano, mas há uma cláusula que permite sua liberação em julho. Dois outros clubes já haviam mostrado interesse em Renato: o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid. A expectava é dos novos rumos que os treinadores, recentemente contratados, irão dar às equipes. O jogador jogou quinta-feira na Colômbia, viajou hoje de volta ao Brasil e vai amanhã a Belo Horizonte, onde o Santos enfrenta o Atlético.