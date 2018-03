Diego e Ricardo Oliveira voltam ao time O técnico Emerson Leão poderá contar com o meia Diego e o atacante Ricardo Oliveira para o jogo do Santos nesta quarta-feira contra o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas-de-final da Libertadores da América. No jogo de ida houve empate por 4 a 4 e a equipe santista precisa vencer para seguir na competição. Apesar dos retorno dos dois titulares, o treinador ainda tem um problema. Elano, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, é a dúvida para essa partida decisiva pelo torneio latino-americano. No domingo, o Santos derrotou o Criciúma por 3 a 1, em Santa Catarina; chegou aos 14 pontos ganhos e assumiu a terceira posição no Campeonato Brasileiro.