Diego e Robinho conformados com banco Diego e Robinho chegaram empolgados ao México para defender pela primeira vez a seleção brasileira. O meia do Santos entrou aos 39 minutos do segundo tempo. Já o atacante santista só pisou no gramado para chegar até o banco de reservas. Mesmo assim, após o empate por 0 a 0 com os mexicanos, os dois foram politicamente corretos. Em nenhum momento disseram estar frustrados. Acreditam que, na pior das hipóteses, ganharam experiência. "Não foi frustrante, só o fato de estar com a seleção já me deixa feliz", declarou Robinho, com um sorriso constrangido. "Consegui fazer umas jogadas, estou feliz, agora espero ter mais oportunidades para mostrar meu futebol", comentou Diego. O técnico Carlos Alberto Parreira tinha como intenção deixá-los ambientados com a seleção, por isso os convocou. Mas sua proposta não era a de aproveitá-los muito contra o México. Os dois jogadores do Santos devem ser chamados novamente para a Copa das Confederações, na segunda metade de junho, na França. Os jogadores que atuam no Brasil deixaram Guadalajara na tarde desta quinta-feira. Fizeram escala na Cidade do México e desembarcam na manhã de sexta em São Paulo. Os que jogam na Europa saíram pela manhã e chegariam na madrugada de sexta a seus destinos.