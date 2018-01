Diego e Robinho cortados da Sub-20 Os campeões brasileiros Diego e Robinho foram cortados da seleção sub-20 hoje, depois que os médicos do Santos encaminharam à CBF relatório detalhado sobre a contusão de ambos. Para o lugar deles, foram convocados o meia Cleiton Xavier, do Internacional, e o atacante Jussiê, do Cruzeiro. Outro campeão, o atacante William, se apresentou hoje à comissão técnica em Teresópolis, na região serrana do Rio. Outro jogador, o lateral-esquerdo Chiquinho, do Internacional, também deixou a equipe por problema médico. O técnico Marcos Paquetá chamou Anderson, do Flamengo, para substituí-lo. O Brasil disputa em janeiro o Campeonato Sul-Americano da categoria, no Uruguai.