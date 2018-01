Diego e Robinho em xeque na Sub-20 O meia Diego ficará afastado 21 dias dos campos de futebol, em função do estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda. O médico Carlos Braga informou nesta segunda-feira que o jogador passará por uma ressonância magnética ainda hoje e o resultado do exame será encaminhado à CBF, uma vez que o meia foi convocado para a Seleção Sub-20. Robinho, outro jogador convocado, também não será cedido pelo Santos. Ele iniciou tratamento para se recuperar de uma dor na tíbia, que vem reclamando há tempos. "Trata-se de um processo inflamatório da parte óssea, que tem de ser examinado", disse Carlos Braga. Os jogadores se reapresentaram às 16 horas, e entraram imediatamente em uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira, outros dirigentes e a comissão técnica. A reunião ainda não acabou. Quando isso acontecer, os jogadores entrarão em férias coletivas e só retornarão no dia 6 de janeiro, com os preparativos para o Campeonato Paulista.