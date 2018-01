Diego e Robinho na lista da Sub-20 O Santos, destaque do Campeonato Brasileiro, foi o time paulista que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria no Uruguai, entre 5 e 28 de janeiro. Na convocação feita na terça-feira pelo técnico Valinhos apareceram os nomes do meia Diego e dos atacantes William e Robinho. Diego e Robinho, porém, não deverão ser liberados pela diretoria santista. No dia 9, os jogadores se encontram no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, de onde seguirão para a Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para o torneio. O Palmeiras cedeu o zagueiro Glauber e o Corinthians, o meia Wendell. A exemplo do Santos, o Fluminense teve três jogadores chamados, o goleiro Fernando Henrique, o lateral Jancarlos e o meia Carlos Alberto. Alguns amistosos serão programados até o início do Sul-Americano. A estréia será em 5 de janeiro, diante da seleção peruana. O Grupo A, no qual está o Brasil, terá, além do Peru, a Bolívia, o Equador e o Uruguai. O Grupo B tem Paraguai, Venezuela, Chile, Colômbia e Argentina. Os três melhores de cada chave passarão para a segunda fase. A final será disputada no dia 28.