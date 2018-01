Diego e Robinho param na marcação De novo, as duas maiores estrelas do time não conseguiram salvar o Santos de uma derrota. Sem a mesma liberdade do ano passado, Diego e Robinho estão começando a sentir o peso de ser um craque. Mesmo assim, em determinados os dois conseguiram encantar a torcida com alguns lances geniais, daqueles que só quem é especial sabe fazer. Robinho teve um primeiro tempo mais apagado do que Diego porque a sua marcação também foi bem mais forte. Além da implacável vigilância de Fábio Simplício quando a jogada era no meio, todas as vezes em que Robinho caiu pelo setor esquerdo ele tinha de enfrentar um combate extra de Leonardo Moura e do atacante Reinaldo, que voltava para auxiliar na marcação. Diego, ao contrário, conseguiu se movimentar mais do que Robinho no primeiro tempo e por isso mesmo teve um certo destaque nos primeiros 45 minutos. Ele foi o responsável pelos dois cartões amarelos mostrados a Reinaldo e Maldonado na primeira fase, ambos por jogadas violenta sobre o meia santista. Sentindo que não teria muita chance de avançar com a bola dominada, como seu costume, Diego optou pelos toques de primeira. Num deles, aos 21 minutos, levantou a torcida com um toque de ´chaleira´ numa devolução de bola para Michel, pego em posição de impedimento. Quase no final do primeiro tempo, foi a vez de Robinho encantar o público com um chapéu em Jean. Uma pena que o chute colocado passou por cima de Rogério Ceni e do travessão são-paulino. Em seguida, porém, fez a jogada do empate, embora a causa principal do gol tenha sido muito mais a falha de Rogério Ceni do que o chute de Robinho. No segundo tempo a situação se inverteu. Diego sucumbiu à marcação são-paulina, mas Robinho encontrou o seu espaço. Caindo mais pela esquerda, chegou a sofrer algumas faltas por aquele setor. Mas a sua grande jogada no segundo tempo foi o passe milimétrico para Ricardo Oliveira, aos 32 minutos. O atacante foi derrubado na área por Gabriel, mas Paulo César Oliveira simplesmente ignorou a infração. A dupla também sentiu a falta de Elano. Por ser um jogador extremamente técnico e com alto índice de aplicação, Elano é o responsável pela chegada da bola mais limpa nos pés de Diego e de Robinho. É o jogador que determina a velocidade da equipe. Com Fabiano, ainda desentrosado, o ritmo ofensivo do meio-de-campo e ataque ficou comprometido. Diego só voltou a se soltar nos minutos finais do clássico, quando resolveu encostar em Robinho. Ele foi o responsável pela expulsão de Maldonado, aos 47 minutos do segundo tempo. Mas aí, já não havia mais tempo para uma eventual reação. Diego e Robinho conheceram a segunda derrota consecutiva no Campeonato Paulista.