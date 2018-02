Diego, em Portugal, se sente bicampeão O meia Diego acompanhou o jogo entre Santos e Vasco pela internet, mas também se sente bicampeão brasileiro. Tem seus motivos. Foi um dos principais jogadores da campanha do título de 2002 e este ano fez parte da equipe santista durante a primeira parte do Campeonato Brasileiro. Saiu no meio do ano para jogar no Porto, de Portugal, mas continua atento a tudo o que se refere ao Santos.. "Estou muito feliz, e em dose dupla. Pelo título conquistado aqui no Porto (no fim de semana anterior o time português ganhou o Mundial Interclubes ao derrotar o colombiano Once Caldas nos pênaltis) e por esse dos meus companheiros??, disse ontem Diego, em entrevista à ESPN Brasil. Ele considera que a regularidade do Santos foi fator determinante para a conquista. O jogador do Porto planejava conversar com vários de seus ex-companheiros ainda na noite de ontem, especialmente com o amigo Robinho. "Conversamos assim que foi resolvido o caso da mãe dele. Vou ligar para ele.? Robinho é um nome bastante comentado na Europa, principalmente em Portugal - o Benfica é um dos clubes interessados no atacante - e na Espanha. Diego, porém, diz não saber de muitos detalhes sobre a possibilidade de uma transferência do craque. "Mas sem dúvida o Robinho é um jogador cobiçado por times europeus.? Coadjuvantes - No time titular do Santos há uma série de jogadores que, no começo do ano, eram meros desconhecidos da torcida. São esses os casos do goleiro Mauro, do zagueiro Ávalos e do volante Fabinho. Eles comemoraram bastante o título conquistado - todos falando em tom de "volta por cima". "Passei muitas dificuldades para chegar aqui, na condição de titular e campeão brasileiro. A torcida pegou muito no meu pé, e fui até afastado por deficiência técnica. Mas sabia que iria superar tudo isso", disse Ávalos. Mauro também fez elogios a Luxemburgo. Foi ele quem deu uma chance a Mauro, depois de Doni, Júlio Sérgio e Tápia ocuparem o gol sem nenhum sucesso. "O Vanderlei confiou em mim e devo muito a ele", agradeceu.