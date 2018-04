Diego está fora de estreia da Juventus na Champions League

O brasileiro, em boa forma desde sua transferência do Werder Bremen, sofreu a lesão no primeiro tempo da vitória por 2-0 no sábado contra a Lazio, pelo campeonato italiano.

A Juventus inicialmente temeu que o problema pudesse ser sério, mas em declaração no site (www.juventus.com) a equipe afirmou que ele deve voltar ao campo em uma semana.

"Boas notícias para Diego, sete dias fora", coloca o comunicado.

Ele também, ficará fora da partida de sábado contra o Livorno.

Alessandro Del Piero, Zdenek Grygera, Mohamed Sissoko e Hasan Salihamidzic também estão lesionados e ficarão de fora do confronto com os franceses, enquanto que o zagueiro Giorgio Chiellini está suspenso.

O zagueiro Jonatahn Zebina foi relacionado para a partida de terça-feira após se recuperar de um problema no calcanhar.

(Reportagem de Mark Meadows)