Diego está fora do Mundial Sub-20 A comissão técnica da seleção brasileira sub-20 confirmou, nesta segunda-feira, que o meia Diego não jogará mais o Mundial da categoria, disputado na Holanda. No segundo jogo do Brasil na competição - vitória contra a Suíça, na última quarta-feira -, o jogador sofreu uma lesão no ombro direito e a recuperação, de acordo com os médicos, durará três semanas. ?Isso nos atrapalha muito. Tenho agora que encontrar uma solução para substituí-lo?, lamentou o treinador Renê Weber, que prepara a equipe para a partida contra a Síria, nesta terça-feira, pelas oitavas-de-final do Mundial. Diego acertou na semana passada a sua transferência do Fluminense para o Benfica, de Portugal.