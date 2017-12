Diego está pronto para sair Dejair Silveira da Cunha, pai e procurador de Diego, corre contra o tempo para fazer com que o Santos desista de seu pedido de US$ 15 milhões e aceite a proposta de US$ 9 milhões do clube inglês Tottenham Hotspur. Para jogar na Inglaterra, Diego precisa ter passaporte de jogador comunitário ? isso só seria dispensável se ele houvesse participado de 75% das últimas convocações da Seleção Brasileira. Como o prazo de inscrições termina no dia 31, a negociação precisa ser fechada rapidamente para que o passaporte seja providenciado. Leia mais no Jornal da Tarde