Diego, ex-Flu, vai jogar no Flamengo Em uma transação surpreendente, o Flamengo contratou o volante Diego, que havia trocado o Fluminense pelo Benfica há dois meses. Como o time português não vai utilizar o jogador em 2005, optou por emprestá-lo. A princípio, os dirigentes de Portugal tentaram um acordo para a permanência do atleta nas Laranjeiras, sem sucesso. Diego, de 20 anos, se apresentará sexta-feira e ficará no Rubro-Negro até maio, mas o empréstimo poderá ser prorrogado. A "rasteira" do Flamengo revoltou a diretoria do Fluminense que publicou uma nota oficial sobre o episódio. Além de se sentir injustiçada, declarou "persona non grata" o empresário de Diego, Eduardo Uram.