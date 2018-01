Diego faz 18 anos de bem com a vida Como todo jovem de 17 anos, Diego não via a hora de chegar aos 18 para ganhar mais autonomia e, principalmente, tirar a carteira de habilitação. Para o atleta santista, esse dia é 28. Ele começa a dar adeus às caronas de William e espera logo estar dirigindo o presente que comprou: Audi A-3. "Todo adolescente espera esse momento para ter seu carro e comigo não é diferente e agora vou correr atrás para não depender mais da carona do William". Mas Diego sabe também que sua responsabilidade irá aumentar. "É preciso tomar mais cuidado com o que faço, pois sendo maior de 18, posso arcar com algumas conseqüências". Sua preocupação, porém, é relativa, mais sob o ponto de vista legal. "Responsabilidade eu já tenho há muito tempo, moro sozinho e algumas etapas pessoais e profissionais foram antecipadas". O que Diego espera mesmo é o fim dos contratempos. Além de tirar carta de motorista, vai ser mais independente. Não será mais barrado em casas noturnas, poderá habilitar celular e abrir conta no banco sem a autorização de seus pais. "Várias coisas incomodavam, principalmente porque minha família não mora em Santos e tem de vir aqui para resolver pequenos problemas". E completou: "Agora, posso tomar conta das minhas coisas". O que diferencia Diego da maioria dos jovens de sua idade é o salário. Uma das maiores estrelas do Santos, condição que conquistou no ano passado, tem também um dos melhores salários do clube, de quase R$ 50 mil por mês. Futuro - Diego está sempre envolvido em comentários sobre uma transferência para o futebol europeu, embora os dirigentes do clube evitem sempre falar sobre o assunto. O jogador revela que pretende continuar no Brasil. "Tem essas especulações e temos que estar atentos a tudo, estar por dentro, porque fico um pouco perdido com o que as pessoas falam", disse. Segundo o meia, seu contrato com o Santos vai até 2005. "Estou muito satisfeito no clube e só saio se a diretoria quiser". Olhando para o futuro, Diego comentou que pretende continuar comemorando seus aniversários no Brasil. ?É bem melhor, falando minha língua, junto com todos os meus amigos". Sobre propostas de clubes italianos, Diego disse o de sempre. ?Todo mundo sabe que elas existem, a diretoria já está ciente e analisando para decidir isso". Reafirmando sua satisfação em jogar pelo Santos, completou: "Espero que eles tenham paciência e deixem que ganhe mais experiência e maturidade para que possa retribuir o que o clube já fez por mim". Sabe, porém, que um dia irá sair para um clube do exterior. "Depois, quem sabe, irei para outro clube mais preparado para mudar de país".