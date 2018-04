Diego faz dois e Werder goleia o Karlsruher pelo Alemão

Diego foi o principal destaque do Werder Bremen na goleada sobre o Karlsruher por 4 a 0, neste sábado pela 14.ª rodada do Campeonato Alemão. O meia brasileiro fez dois e ajudou seu time a encostar no líder Bayern de Munique na classificação. Quem também marcou na vitória do vice-líder foi o zagueiro brasileiro Naldo e o português Hugo Almeida. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com o resultado, o Werder chegou a 27 pontos e está apenas um atrás do Bayern, que perdeu a invencibilidade após ser superado por 3 a 1 para o Stuttgart. A rodada acabou sendo ruim para o Bayern, mas poderia ter sido pior. Agora terceiro colocado na tabela, também com 27 pontos, o Hamburgo empatou Schalke, por 1 a 1, e perdeu a chance de tomar a liderança da equipe de Munique. Dois jogos marcados para este domingo encerrarão a rodada, mas nenhum deles irá influenciar diretamente as primeiras colocações. Melhor classificado na tabela dentre os clubes que entram em campo, o nono colocado Bayer Leverkusen visita o Wolfsburg (11.º). Enquanto isto, o Arminia Bielefeld (15.º) recebe o Nuremberg (16.º).