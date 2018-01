Diego faz teste para enfrentar Juventude Principal ausência no clássico contra o Cruzeiro, no sábado, o meia Diego faz nesta segunda-feira exames para saber se vai enfrentar o Juventude, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda sente dores na coxa esquerda e vai passar por um teste no departamento médico. ?A lesão não é grave e ele deve jogar?, disse o Dr. Antonio Carlos Taira.