Diego faz trabalho físico e será reavaliado no Flamengo para quinta

Desfalque na vitória de domingo diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Diego é dúvida para o confronto do Flamengo diante da Ponte Preta, quinta-feira, pela Copa do Brasil. Ele ainda se recupera de uma lesão no joelho direito, sofrida no fim do mês passado.

Nesta segunda-feira, o jogador trabalhou separado do restante do elenco. Ele foi a uma caixa de areia nas instalações no Ninho do Urubu e realizou atividade física, observado pelo fisioterapeuta Fred Manhães. Diego ainda será reavaliado nos próximos dias para saber se tem condições de ir a campo na quinta.

Enquanto Diego continuava seu processo de recuperação, os jogadores que foram titulares no domingo ficaram na parte interna do CT, realizando atividade regenerativa. O restante do elenco fez um trabalho com bola em campo reduzido, observado pelo técnico Maurício Barbieri.

Embalado por três vitórias consecutivas, o Flamengo decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na quinta-feira. O time carioca tem a vantagem de ter vencido na ida, em Campinas, por 1 a 0. Por isso, pode até empatar com a Ponte Preta no Maracanã que estará classificado.