Diego foi o salvador da pátria em Itu O meia-atacante Diego Souza cumpriu bem o papel de "salvador da pátria" e ajudou o Palmeiras a se reabilitar no Campeonato Paulista ao marcar dois gols na goleada sobre o Ituano, por 4 a 1, neste domingo à noite, em Itu (SP). Ele correu em direção ao banco de reservas e deu um forte abraço no técnico Candinho, que surpreendeu até o próprio jogador ao escalá-lo para este jogo. Diego deixou o campo todo alegre, sorrindo e fazendo questão de elogiar o substituto de seu antigo algoz, Estevam Soares. "O professor Candinho está dando moral para todo mundo e ficou feliz dele também me dar esta chance", comentou. Após marcar o quarto gol, Diego preferiu comemorar junto à torcida o que lhe custou um cartão amarelo. "O importante é que vencemos e vamos para o Paraguai com moral. Dedico estes gols à minha família e ao professor que me deu essa oportunidade". Era um contraste do que aconteceu há duas semanas, durante o jogo com o União são João, em Araras, quando Diego foi substituído e discutiu asperamente com o ex-técnico. Mas, não tem como contentar a todos. O volante Correia ficou insatisfeito ao ser substituído por Bruno, tirando a camisa do calção e fazendo cara feia. O técnico, todo satisfeito, nem ligou para o fato, ou fez de conta que não viu nada. Ele enalteceu o empenho de seus jogadores: "Quando a fase é ruim, a saída é se superar na garra e disposição. Os jogadores conseguiram isso e a vitória vai dar a tranqüilidade para voltarmos a trabalhar tanto no Campeonato Paulista como também na Copa Libertadores". A vitória do Palmeiras interrompeu uma série de seis jogos sem vencer. Só tinha vencido o Paulista, na terceira rodada, por 3 a 1, dia 26 de janeiro, em São Paulo. Mas fez valer o retrospecto, porque não perdia do adversário desde 5 de outubro de 1991, por 2 a 0, tendo desde então oito vitórias e dois empates diante de seu freguês. A preocupação da comissão técnica, agora, é com a Libertadores. A delegação permaneceu na região de Itu, onde vai treinar nesta segunda-feira à tarde. Na terça-feira, todos viajam para Assunção, no Paraguai, onde quarta-feira enfrenta o Cerro Porteño. Pelo Paulistão, o próximo jogo será diante do vice-líder Santos, no próximo domingo. No lado do Ituano, o técnico estreante Agnaldo Liz lamentou apenas o fato de ter atuado quase todo o jogo com um jogador a menos depois da expulsão do lateral-direito Bosco. No intervalo do jogo ele tentou recompor o setor defensivo com Oliveira cobrindo as descidas de Lúcio, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. "Entregando o ouro não dá", comentou após sofrer o segundo gol, numa falha do zagueiro Aderaldo. Mas, o substituto de Leandro Campos fez uma avaliação positiva do elenco do Ituano. "Só tive a chance de comandar um treino rápido no sábado. Mas a resposta do grupo em campo foi muito boa", analisou após a primeira vitória do time em casa, após três vitórias e um empate. A oportunidade para recuperação será diante da Internacional, no próximo domingo, em Limeira. O lateral direito Lima, que cumpriu suspensão automática, estará de volta.