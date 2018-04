Diego Giaretta encara clássico e pede cuidado com Fred O Botafogo entrará com pelo menos uma mudança para o clássico deste domingo contra o Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. No treino da manhã deste sábado, o técnico René Simões confirmou a presença do zagueiro Diego Giaretta no lugar do suspenso Roger Carvalho. Além da entrada de Giaretta, o meia Tomas Bastos é dúvida para o clássico no Maracanã.