Diego Giaretta exalta superação do Botafogo e festeja maior período de descanso Depois de disputar oito jogos em um período de apenas um mês, o Botafogo enfim poderá curtir um período maior de descanso e consequentemente de preparação para as partidas que terá pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro. Após treinar nesta sexta-feira, o elenco alvinegro irá folgar no sábado e no domingo e voltar ao trabalho apenas na segunda, quando começará a visar o duelo da próxima sexta, contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela 29ª rodada da competição nacional.