Diego impressiona e cria grande expectativa na Juventus

O meio-campo Diego terá de provar se pode cumprir a grande expectativa criada em seu redor após o início da temporada na Itália quando sua equipe, a Juventus, visitar a Lazio no sábado.

O brasileiro, contratado junto ao Werder Bremen para esta temporada, criou a jogada para o gol da vitória contra o Chievo Verona na abertura da temporada e depois marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 contra a Roma.

Essas atuações já despertaram comparações com craques consagrados no futebol italiano como Zico, Michel Platini e Zinedine Zidane, e aumentou a esperança entre os torcedores da equipe de Turim de que agora eles têm um jogador com qualidade para desbancar a campeã Inter de Milão.

"Sabia que Diego era bom, mas nem eu esperava um jogador com tanta força, habilidade e técnica", disse o técnico Ciro Ferrara. "Ele está me surpreendendo".

Além da habilidade com o pé direito e as arrancadas velozes, o meia de 24 anos impressionou ainda mais pela determinação e personalidade dentro de campo.

Segundo alguns críticos, enquanto Platini e Zidane levaram tempo para se adaptar ao futebol italiano, Diego já causa impacto imediato. Mas Ferrara prefere manter a cautela com seu novo jogador.

"É apenas o começo. Não vamos colocar peso sobre ele com responsabilidade demais", disse o treinador, que pode poupar alguns titulares no jogo do fim de semana devido à partida de terça-feira da Liga dos Campeões contra o Girondins Bordeaux, já que sete jogadores da Juve atuaram na vitória da seleção italiana por 2 a 0 sobre a Bulgária, na quarta-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.