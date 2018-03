Diego já é titular do São Paulo Em menos de uma hora dentro do campo, o jovem atacante Diego Tardelli, de 18 anos, garantiu vaga entre os titulares do São Paulo. O bom desempenho em 10 minutos contra o Coritiba e em pouco mais de meia hora diante do Fluminense sensibilizou o técnico Roberto Rojas, que, para escalá-lo, vai tirar Rico do time. Diego marcou seu primeiro gol no profissional, domingo, no Maracanã, na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense. Agora, contra o Atlético-PR, na quinta-feira, estreará no Morumbi. "Guardei a camisa do jogo com o Fluminense e agora vou guardar a camisa da partida em que fizer o primeiro gol no Morumbi", disse o atacante, que pediu para não ser chamado de clone de Luís Fabiano, com quem tem grande semelhança física. "Não tem problema comparar, mas prefiro que me chamem de Diego." Rojas conhece o atleta apenas há oito dias e vem fazendo elogios por seu comportamento. Procura aconselhá-lo, pois teme que a situação que o cerca mexa com sua cabeça. "No futebol é muito fácil chegar em cima, mas o difícil é se manter lá", alertou. "O Diego tem entrado durante os jogos e, agora, se iniciar a partida, vai ter um teste diferente." O lateral Gabriel deverá entrar na equipe, pois Leonardo está machucado e Tiago, suspenso. A diretoria vai buscar, na Justiça do Trabalho, rescindir o contrato do zagueiro Ameli sem precisar pagar a multa de cerca de R$ 1 milhão, alegando justa causa. Segundo os dirigentes do São Paulo, ele não se reapresentou na data correta.