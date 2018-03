Diego já ganhou aumento no São Paulo O atacante Diego Tardelli, confirmado como titular do São Paulo para o jogo de domingo, contra o Vitória, recebeu aumento salarial de R$ 1.500,00 para cerca de R$ 5 mil. O técnico Roberto Rojas não contará com Gustavo Nery, Carlos Alberto e Luís Fabiano, suspensos. Rico será o companheiro de Diego. Fábio Simplício e Fabiano voltam e Marco Antônio pode ganhar chance no meio.