Diego Jardel lamenta ausência de Jefferson, mas diz confiar em elenco do Botafogo

"É uma perda grande, mas quem entrar vai suprir muito bem esta ausência. Renan e Helton Leite estão muito bem preparados. O Botafogo também está muito bem servido de jogadores que exercem a função de líder", afirmou.

No treino tático desta sexta-feira, foi esboçado o provável time titular do Botafogo para o duelo com a Cabofriense. A principal novidade foi a entrada do meia Fernandes no lugar de Dierson. Os alvinegros são os segundos colocados da competição, com 25 pontos.

ATAQUE - Pelo visto, não vai ser na próxima partida que o Botafogo vai contar com força total no ataque. O atacante Bill, ao lado de Marcelo Mattos, realizou apenas um treino físico separado dos demais atletas e deve ficar de fora da próxima partida. A expectativa é que no fim de semana seguinte ele tenha condições de enfrentar o Vasco. Enquanto isso, Tássio, que ainda tenta se entrosar ao time, vai ser o substituto.

O técnico René Simões sofre de um problema na garganta, ficou sem voz, e, por isso não pôde comandar o time normalmente durante o treino. Sob sua orientação, os auxiliares foram responsáveis por conduzir as atividades.