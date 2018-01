Diego Lugano aguarda proposta para negociar ida ao São Paulo

O zagueiro uruguaio Diego Lugano pode fechar com o São Paulo logo após a virada do ano. Segundo o empresário do jogador, Juan Figer, o defensor de 35 anos tem o interesse de retornar ao time do Morumbi e o que resta para a concretização é a equipe paulista apresentar ao jogador, atualmente no Cerro Porteño, a proposta oficial de contrato.

"As partes estão interessadas, então há um caminho. O Diego quer jogar no São Paulo. O assunto está no departamento jurídico do clube", disse Figer ao Estado. De acordo com o agente, a negociação somente deve caminhar depois da virada do ano, já que atualmente os dirigentes estão envolvidos em reuniões para discutir a transferência.

Lugano está no futebol paraguaio desde julho e tem no contrato uma cláusula que facilita a saída caso apareça uma proposta do São Paulo. O acordo, porém, prevê que o Cerro Porteño tem condição de tentar cobrir o que for oferecido. "O Cerro pode tentar igualar, mas é o jogador que pode escolher para onde vai", afirmou o empresário.

O jogador é ídolo da torcida pela passagem vitoriosa no começo dos anos 2000. Em 2005, por exemplo, foi decisivo para as conquistas do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes. A diretoria vê no uruguaio a possibilidade de trazer alguém com perfil de liderança para repor a aposentadoria de Rogério Ceni. Na semana passada, o técnico Edgardo Bauza disse durante a sua apresentação que gostaria de conversar com o defensor "cara a cara".