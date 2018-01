Diego Lugano não teme o Corinthians O São Paulo pode derrotar o Corinthians mesmo sem Cicinho, Josué e Lugano, que estão suspensos. Essa é a opinião do zagueiro uruguaio, um dos grandes ídolos da torcida são-paulina. "Nosso time cresce muito nos clássicos e temos conseguido bons resultados contra o Corinthians nas últimas partidas. Dá para ganhar, sim", diz. Mesmo com Tevez, por quem tem grande admiração. "Sem o Robinho e o Fred, que saíram, ele passou a ser o grande atacante do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, acho que a gente pode ganhar". Lugano se impressiona com o currículo invejável de Tevez. "Ele é novo, mas já foi campeão argentino, já ganhou a Libertadores e tem a medalha de ouro na Olimpíada. É um grande jogador". E o que pode fazer o São Paulo contra um grande jogador sem contar com seu melhor zagueiro? "Acho que eu não faço falta, não. O Josué também não. O São Paulo tem bons substitutos. O mais difícil é ter alguém para o lugar do Cicinho. Para essa posição, a gente não tem um especialista, mas quem entrar também vai se esforçar bastante. É sempre muito importante vencer o Corinthians". Lugano nunca foi expulso. Não é desleal, mas joga duro, o que lhe rende muitos cartões amarelos. Além de não enfrentar o Corinthians, também estará fora da partida entre Uruguai e Colômbia, neste domingo, pelas Eliminatórias do Mundial - cumpre suspensão. O jogo é considerado a última esperança da seleção uruguaia em conseguir uma vaga para a Copa do Mundo. "Não queria estar fora de jeito nenhum, mas nossa situação era ruim já na outra rodada. Não dava para tirar o pé". Neste sábado, Lugano embarca para Montevidéu. "Vou almoçar com os companheiros e torcer muito no estádio Centenário. Se a gente ganhar e o Brasil vencer o Chile, passamos a ter mais esperanças de classificação". Lugano comentou ainda a decisão de ficar no São Paulo, apesar da oferta de oito milhões de euros (R$ 23 milhões) do Sevilla. "Devo muito ao São Paulo, que confiou em meu futebol. O mínimo que poderia fazer é retribuir. E quero ganhar o Mundial".