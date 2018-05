Diego Lugano treina no campo pela primeira vez no São Paulo

O zagueiro Diego Lugano fez nesta segunda-feira o primeiro treino no campo com os demais companheiros do São Paulo. O jogador de 35 anos chegou ao clube há cerca de 20 dias e participou do trabalho do aquecimento, para depois se juntar ao também defensor Lyanco para um trabalho com bola durante atividade no CT da Barra Funda. A comissão técnica espera que o uruguaio tenha condições de estrear na próxima semana.

Lugano passou os dias anteriores em trabalhos somente na academia, para recuperar a forma física, principalmente por ter se apresentado ao São Paulo abaixo do peso ideal. O objetivo do clube é ter o uruguaio em campo no dia 10, no Pacaembu, no confronto de volta da pré-Libertadores contra o Cesar Vallejo, do Peru. O jogo de ida é na próxima quarta-feira.

Para esse primeiro jogo, o São Paulo fez uma mudança no elenco. A comissão técnica reintegrou ao grupo o zagueiro Lyanco, de 18 anos, que estava com o time sub-20 para a disputa da Copa Libertadores da categoria. A decisão foi para recompor o setor por precaução, já que Breno saiu de campo, no sábado, com uma tendinite no joelho esquerdo e é dúvida para a partida em Trujillo, no norte do Peru.

Breno sentiu dores durante o empate em 1 a 1 com o Red Bull, em Campinas, pelo Campeonato Paulista, e foi substituído no segundo tempo. O jogador virou dúvida, mas treinou normalmente nesta segunda-feira junto com o time titular. O técnico Edgardo Bauza manteve a formação utilizada na estreia do Estadual. A equipe teve: Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Centurión, Ganso e Michel Bastos; Alan Kardec.

O treinador argentino comandou uma atividade tática somente com os titulares, sem a presença de adversários. Nesta terça-feira o São Paulo viaja para o Peru em voo fretado e treina no local da partida, o estádio Mansiche, para fazer o reconhecimento do gramado.