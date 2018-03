Diego Maradona dá show durante sessão de fotos em Cannes Eric Gaillard/Reuters SÃO PAULO - Craque argentino controla a bola na cabeça, durante a sessão de fotos do filme Maradona by Kusturica, do diretor sérvio Emir Kusturica, no 61.º Festival de Cannes, nesta terça-feira, 20.