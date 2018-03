Diego Maradona é tema de outro livro Diego Maradona é protagonista de mais um livro, que vai ser apresentado neste domingo em Buenos Aires. ?Diego Disse?, o nome da obra, contém as frases mais marcantes do maior ídolo do futebol argentino, reunidas pelos jornalistas Marcelo Gantman e Andrés Burgo. ?99% das coisas que dizem e escrevem a meu respeito são mentiras? é uma das frases da coletânea. Os autores dividiram a obra em capítulos, com destaque para a vida, os amigos, rivais, o futebol, jornalistas, drogas, doping e o poder.