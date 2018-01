Diego Maradona espera receber alta já nesta semana O ex-jogador Diego Maradona espera que os médicos da clínica Güemes, na qual foi internado em 28 de março, lhe dêem o alta esta semana, embora seu médico, Alfredo Cahe, advertiu que sua saída do centro assistencial será apenas o começo de uma longa etapa de tratamentos. "Não se pode falar de alta, pois este será um processo longo", disse Cahe, que deseja levar o ex-craque para a Suíça, para que se submeta a um tratamento de desintoxicação, apesar de vários familiares preferirem que ele permaneça em Buenos Aires. Maradona sofre de uma hepatite tóxica aguda, pelo consumo de álcool, sua nova dependência, após superar, segundo Cahe, seu vício em cocaína. "Diego começou agora a análise de seus verdadeiros problemas", disse seu médico pessoal, segundo quem o ex-jogador fez perguntas sobre os riscos provocados por seus excessos alimentícios e alcoólicos. "Antes ele nos olhava com ceticismo, mas agora escuta quando lhe damos explicações", afirmou Héctor Pezzella, diretor da clínica. "Diego está tomando consciência de seus verdadeiros problemas", acrescentou. Segundo Pezzella, Maradona não tolera a medicação psicotrópica que recebe por via oral. "Ele sente ardência e mal-estar gastrointestinal. Veremos com os psiquiatras se ajustamos os sedativos", concluiu o médico.