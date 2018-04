Diego Maradona fará dieta rigorosa por duas semanas

O técnico da seleção argentina, Diego Armando Maradona, permanecerá duas semanas sob dieta rigorosa na clínica de spa Henri Chenot, localizada dentro do hotel italiano Palace Merano, segundo informou a direção do estabelecimento.

De acordo com o jornal La Nación, Maradona já fez tratamentos para perder peso na clínica, que recebe frenquentemente pessoas famosas, como o cantor italiano Lucio Dalla. Até o tenor Luciano Pavarotti, morto em 2007, se hospedou no local.

Os jornais argentinos apontaram também que, além da perda de peso, o técnico pode ter decidido ir para a Europa por mais dois motivos: realizar uma artroscopia no joelho e para se encontrar com oito jogadores da seleção que atuam em clubes locais.

Caso a última hipótese seja verdadeira, Maradona deve informar seis jogadores que eles não serão convocados para os dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010, que serão contra o Peru e o Uruguai.

Após perder para o Brasil e para o Paraguai, a Argentina ocupa a quinta colocação da tabela, com 22 pontos, o que pode fazer com que a equipe não consiga ficar entre as quatro classificadas para a competição.

O Brasil, que já garantiu vaga para o Mundial, lidera a eliminatória sul-americana com 33 pontos, seguido por Paraguai (30), Chile (27) e Equador (23).