Diego Maradona volta a jogar pelo Boca O astro argentino Diego Maradona voltou aos campos, nesta quinta-feira, pelo Boca Juniors. Só que pelo time de veteranos. Na preliminar do jogo da equipe principal contra o Internacional, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, o ex-jogador vestiu a camisa 10 do seu clube de coração contra os masters do Racing. Em boa forma física, aos 45 anos, Maradona mostrou todo o futebol que encantou o mundo nos anos 80 e parte dos 90. Na goleada por 6 a 0, o astro marcou um gol e deu duas belas assistências. No próximo domingo, Maradona estará novamente em campo. Será em Dortmund, na Alemanha, onde participará da partida de homenagem do Borussia Dortmund ao zagueiro brasileiro Júlio César.