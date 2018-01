Diego marca e Werder Bremen vence o Borussia Dortmund O Werder Bremen conseguiu um ótimo resultado ao bater neste domingo, fora de casa, o Borussia Dortmund por 2 a 0, pela 29.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time dos brasileiros Diego e Naldo somam agora 57 pontos na competição e continuam na cola do líder Schalke 04, com apenas dois pontos a menos. Os gols da vitória do time visitante foram marcados ainda no primeiro tempo da partida. Miroslav Klose abriu o placar aos 29 minutos e o ex-jogador do Santos ampliou dez minutos depois. Com a derrota, o Borussia continua com 32 pontos e está na 15.ª colocação. No outro jogo deste domingo, o Bayern Munique ganhou, em casa, do Bayer Leverkusen por 2 a 1. Os gols dos anfitriões foram marcados pelos holandeses Van Bommel e Makaay. Voronin fez o de honra dos visitantes. Com a vitória, os donos da casa seguem na 4.ª posição com 53 pontos, enquanto o rival continua com 42, em sexto lugar.