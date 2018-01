Diego marca golaço e Bremen assume liderança provisória Com mais uma boa atuação de Diego, autor de um golaço do meio-de-campo o Werder Bremen venceu o Alemannia Aachen por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira, em Bremen. Sá Pinto abriu o placar para o Aachen e Jensen e Rosenberg viraram para o Bremen. Mas o melhor ficou para o final: nos acréscimos, o goleiro do Aachen foi para a área adversária tentar uma cabeçada. No rebote, Diego chutou de antes do meio-de-campo para a meta vazia. O brasileiro chegou a 12 gols no campeonato - é artilheiro do Bremen, ao lado de Klose. O goleador máximo da competição é Gekas, do Bochum, com 17. Com o resultado, o Bremen assumiu provisoriamente a liderança com 60 pontos, um a mais que o Schalke 04, que enfrenta neste sábado o Energie Cottbus. O Aachen ficou na 14.ª colocação, com 33 pontos.