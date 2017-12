Diego motivado para enfrentar o Paysandu O Santos enfrenta o Paysandu às 21h40, na Vila Belmiro, e terá seu time completo, com destaque para o retorno da dupla Diego e Robinho num momento em quem a equipe busca uma vitória para não se distanciar mais do líder Cruzeiro. Léo, André Luís e Paulo Almeida cumpriram suspensão automática e retornam. A maior preocupação nesta terça-feira no CT Rei Pelé era sobre o tamanho do estrago que as transações envolvendo Diego e o Tottenham podem causar ao time. Para o técnico Emerson Leão, esse episódio em nada irá favorecer seu time para o jogo desta quarta-feira, ?pois houve mentira e ridículo para cá, entrevista para lá e isso não favorece". Pelo contrário, entende que pode prejudicar o desempenho de Diego. ?Atrapalha, pois se ele estava contando com uma realização profissional e particular, isso frustra." Por isso, ele tem conversado com o jogador para que esqueça as negociações, suspensas nesta terça-feira. Diego acha que o noticiário todo não irá influir em seu futebol. ?Estou muito tranqüilo porque minha intenção era permanecer. É cedo para sair do Santos e essa vontade acabou prevalecendo." Acha que, por isso, não sofrerá pressão por parte dos torcedores, como Kaká sofreu durante as negociações. Ele comentou que ficou satisfeito com a tentativa de contratação por parte do Tottenham. ?É o reconhecimento do meu trabalho e vou continuar trabalhando para evoluir mais." Mas Diego tem uma motivação a mais para o jogo contra o Paysandu. É que na sexta-feira sairá outra convocação para a seleção. ?Claro que vivo a expectativa de ser convocado e esse é um motivo a mais para ter uma boa atuação nessa partida." Com o time completo, Leão espera melhor desempenho por parte dos jogadores, depois da derrota de sábado passado para o Figueirense, mas destacou que o desempenho de sua equipe está melhor do que no ano passado, em termos percentuais. Sobre a ausência de Robinho no jogo contra o Figueirense, Leão comentou que ?o fato de o jogador ficar no banco numa partida não significa que perdeu a condição de titular". E preferiu, com humor, definir a situação do atacante no sábado passado como ?um estágio necessário no banco".