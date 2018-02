Diego não altera ritmo do Guarani A ausência do meia Diego, do Santos, no jogo contra o Guarani, sábado, às 18 horas, no Estádio do Pacaembu, agradou bastante no Brinco de Ouro. Mas para o técnico Zetti e seus jogadores, o mais importante não é se preocupar apenas com o adversário mas se concentrar em manter o mesmo ritmo dos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. "É claro que o Diego vai fazer falta para o Santos. Mas eles têm outros bons jogadores e um grupo forte também. O que falo para meus atletas é que devem se preocupar sempre em dar ao máximo", diz o técnico Zetti, que procurou passar tranqüilidade ao elenco ao definir rapidamente o time. Só haverá mesmo uma mudança no ataque, onde Viola, após cumprir suspensão automática, volta no lugar de Valdir Papel. O Guarani vai manter o esquema 4-4-2, utilizado desde a chegada de Zetti há quatro rodadas. O aproveitamento tem sido bom, porque o time somou sete dos 12 pontos disputados. Esta evolução foi responsável pela melhora também na tabela de classificação, onde o Guarani soma 12 pontos e ocupa a 15 posição. O time fez um trabalho técnico à tarde e fará pela sexta-feira cedo um recreativo. O fisicultor Fernando Moreno está otimista com relação ao rendimento físico do time, que segundo ele, "reagiu bem aos nossos métodos de treinamento". À parte os trabalhos dentro de campo, o volante Sidney confirmou que cobra o Fluminense por salários e benefícios atrasados, num montante de R$ 1,3 milhão. Em 2001 e 2002 foram seis meses, pelo qual ele aciona também o São Paulo, com o qual tinha vínculo na época. Ano passado o volante também passou pelas Laranjeiras. A administração do Brinco de Ouro está reformando o sistema de iluminação do estádio, que há muito tempo é deficiente. As quatro torres de iluminação recebem 96 luminárias. Várias lâmpadas serão trocadas e os refletores passarão por ajustes. A "nova" iluminação estará pronta para o jogo contra o Atlético Mineiro, dia 3 de julho, sábado, às 18 horas.