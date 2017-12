Diego não aparece no treino do Santos O temporal que caiu hoje pela manhã em Santos prejudicou o treino do Santos e, por isso, o técnico Leão só irá definir o time que enfrentará o Goiás no treinamento deste sábado pela manhã. Debaixo de uma chuva muito forte, a atividade ganhou outra característica: "tem dia que é bom treinar na chuva, que lava a alma, lava tudo", disse o treinador, destacando a descontração e a alegria de seus jogadores no meio do lamaçal. E o clima estava tão bom que Leão nem estava bravo com a ausência do meia Diego. O jogador havia ligado para um coordenador da parte administrativa e avisou que estava na Imigrantes e que não teria condições de chegar a tempo para treinar, mas o treinador só soube disso depois do treino. "Ele não compareceu no treinamento de hoje e sinceramente não sei o que houve; ele deve aparecer a aí vamos ficar sabendo". O treinador nem quis falar em punição e vai conversar com o atleta antes de qualquer decisão. "Vamos ver sua justificativa. Todo mundo trabalhou, ele não e vamos ver como vai pagar". Dúvidas - Sem treino, ele não definiu o time que jogará domingo contra o Goiás. Por conta dos desfalques de Paulo Almeida e Robinho, a dúvida é se Leão irá escalar Alexandre e Daniel como volantes, adiantando Renato, ou se manterá Renato em sua posição e colocará o meia atacante Jerri. Também há a possibilidade de Fábio Costa retornar ao gol, depois do tratamento de uma contusão na coxa e de um regime para emagrecer. Hoje, Jerri ainda não sabia se iria começar jogando. "Na fase final do último treinamento o professor optou por mim, mas não sei se serei o titular". Em caso afirmativo, revela que vai aproveitar a oportunidade, mas ressalvou: "se não jogar, também estarei tranqüilo e querendo ajudar o Santos se entrar no segundo tempo". Jerri tem entrado no lugar de Diego e joga também como armador. Ele não vê incompatibilidade no fato de os dois atuarem juntos, pois já estiveram em campo na mesma partida. "Sou canhoto, jogamos na mesma posição mas temos características diferentes: o Diego carrega mais a bola, eu procuro tocar". Por isso, ele acha que não haverá problemas. "Só depende da decisão do professor". Também o volante Alexandre espera uma oportunidade no jogo de contra o Goiás. Ele nem estava sendo relacionado para o banco e confessa que acabou ficando um pouco surpreso com a possibilidade de atacar. "Estou trabalhando, procurando meu espaço e espero ainda ajudar muito a equipe do Santos". Ele revelou que gosta de atuar mais na marcação, como primeiro volante e ajudando o Renato ali no meio.