Diego não confirma que será substituto de Ronaldinho Gaúcho

Provável substituto de Ronaldinho Gaúcho - que ainda sente uma lesão no tornozelo direito - caso ele não jogue contra o Peru, neste domingo, Diego se disse preparado para atuar, "mas com o futebol que me trouxe à seleção, sou diferente dele [Ronaldinho]". Sobre a comparação entre seus concorrentes a vaga do craque do Barcelona, o ex-meia do Santos foi diplomático. "Todos tem características bem diferentes, o Dunga saberá colocar um de nós de acordo com o que ele quer do time, se mais defensivo ou ofensivo" Porém, a sua entrada no time que enfrenta o Peru, em Lima, pela Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, não foi garantida por Dunga, disse o jogador, que afirmou que o técnico não falou nada com ele sobre o assunto. "Ele [Dunga] não falou nada de específico para mim com relação a seu eu seria mesmo o substituto do Ronaldinho caso ele não jogue." Sobre o que o treinador pediu a ele no treino de quinta-feira, Diego explicou: "Jogar pelo lado esquerdo, junto com o Kaká, manter a posse de bola, errar a menor quantidade possível de passes e se for possível, tentar o gol."