Diego não entra em polêmica com Leão O meia Diego concedeu rápida entrevista depois da reapresentação de hoje e não quis entrar em polêmica com o técnico Leão, que o substitui quarta-feira no jogo contra o Barcelona. "Foi normal e qualquer jogador está sujeito a substituição. Isso não é um problema, é uma solução". Para ele, sua troca por Paulo Almeida foi uma opção do treinador. "Estávamos ganhando de 3 a 1, todos já tinham feito sua parte e ele colocou mais um volante. Isso é normal". Fugiu também das críticas à arbitragem. "Não quero comentar isso, mas o importante é que ela não alterou o resultado do jogo, saímos vitoriosos e de cabeça erguida". Diego reclamou um pouco do cansaço da viagem, mas acha que até domingo estará completamente recuperado. "Vai dar para descansar legal", completou.