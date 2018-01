Diego não se intimida com La Bombonera Diego Armando Maradona fez do La Bombonera um templo do futebol. Ali, sempre foi amado. Diego Fernando Latorre, que apareceu como seu sucessor e que nunca foi o que se esperava dele, também sempre foi aplaudido quando estava em casa. Hoje é diferente. É dia de um Diego ser vaiado no campo do Boca. E ele, Diego Ribas da Cunha, 18 anos completados em fevereiro, sabe disso e nem se importa. "Para mim, é um sonho jogar em um estádio tão famoso, mas não vou sentir nada de diferente. É um jogo como qualquer outro. Vou ser vaiado, mas não ligo. Quero é jogar bem para que meu time possa vencer a partida e ser campeão", afirma o camisa 10 do Santos. Diego era para ser Diogo. O pai mudou de idéia às vésperas do nascimento, o que afasta qualquer possibilidade de que seu nome seja uma homenagem a Maradona. E Diego não mostra também uma simpatia especial pelo maior jogador argentino de todos os tempos. "Todo mundo diz que ele jogava bem e é verdade, mas eu não procuro me espelhar nele. Tem muito jogador brasileiro com que me identifico mais", revela o meia santista. Alex e Ronaldinho Gaúcho são os exemplos citados por Diego. "Jogo parecido com eles, é o mesmo estilo", diz o jogador que, ao contrário de muitos analistas, não vê o seu futebol parecido com o dos argentinos. "Na verdade, não acompanho muito o futebol dos argentinos para saber como é o estilo deles. Só sei que não vejo nada de muito especial. Para mim, o melhor futebol do mundo é o do Brasil e pronto. Se eles têm bons jogadores, nós temos melhores ainda. Tem gente que fala que eu pareço com os argentinos porque tenho toque curto e driblo, como o D?Alessandro e o Ortega, mas prefiro ser conhecido mesmo como um jogador brasileiro." Diego vê a inexperiência do Santos como uma arma e não uma fragilidade. "Para nós, qualquer campo é igual, qualquer jogo é uma oportunidade de a gente fazer o que gosta. Como a gente é novo, não tem pressão. Talvez a gente não saiba a importância da Libertadores, não saiba a pressão da Bombonera, mas isso é bom. Não tem erro, é um jogo de futebol e a gente entra para se divertir e para vencer." Ele só espera por um árbitro imparcial. "E enérgico também. Queria que marcasse todas as faltas, que fizesse o futebol prevalecer. Assim, se os caras começarem a bater, vai ser bom para nós. Temos bons cobradores de faltas e podemos levar vantagem. Se o juiz for bom, é melhor para quem está a fim de jogar.? O lateral Léo contribuiu na "desconstrução" do mito Bombonera. "Jogamos no Estádio Azteca no México, que estava lotado e tem mais capacidade que o campo do Boca. Para mim, não muda nada. Todo campo é igual, toda final é difícil e o importante para se dar bem é ter o jogo sob controle, com muita tranqüilidade. Vamos lutar para sair de lá com um grande resultado." Paulo Almeida, capitão do Santos, dono de estilo vigoroso, brincava nesta terça-feira com Zito, o capitão do Santos nos anos 60. "Como o senhor impunha respeito nesses argentinos com essa cara de gente boa? Precisa ter cara feia como eu, deixar a barba crescer e intimidar os adversários", falou, antes de um abraço em Zito. Em seguida, contou que tudo é apenas brincadeira. "Não tem nada disso, não. O Santos vai lá para jogar bola que é o que resolve. Não tem nada de violência, não tem nada de pancada. Tomara que eles pensem do mesmo jeito." Se não for assim, Paulo Almeida estará pronto para reagir. Com 21 anos, é o mais jovem capitão de times brasileiros e com seu estilo duro tem marcado posição na proteção aos zagueiros. Em 122 jogos no Santos, não marcou um único gol.