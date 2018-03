Diego não treina, mas deve jogar no Sul Nesta quinta-feira foi a vez do meia Diego ser poupado do treinamento do time do Santos, por estar com dores musculares, mas o médico Carlos Taira acredita que o atleta tenha condições de atuar contra o Juventude, sábado, às 18 horas, em Caxias do Sul. Pior para o técnico Emerson Leão, que comandou o segundo coletivo da semana com uma equipe diferente da que pretende escalar. ?Treinamos dois times diferentes esta semana por necessidade", disse ele, que só deverá revelar a equipe nesta sexta-feira. ?Vamos ver se não temos mais nenhuma dessas novidades." De qualquer forma, o time do Santos será bastante diferente. Reginaldo Araújo está confirmado na lateral-direita. ?Ele não saiu do time por problema técnico, mas por uma opção tática", disse Leão. O lateral confirma. ?No jogo contra o Nacional, o professor optou pelo Elano na lateral e por Nenê mais à frente porque pretendia uma equipe mais ofensiva." Com isso, Elano deve voltar à sua função de origem, na meia. Nesta quinta-feira ele voltou aos treinamentos, depois de ter sido poupado para evitar sobrecarga no tornozelo que sofreu recentemente uma torção. Nenê deve ir para o banco. No ataque, Douglas está confirmado no lugar de Ricardo Oliveira, afastado por contusão. Mas o Santos terá a volta do zagueiro André Luís e do volante Paulo Almeida, o capitão do time. Segundo Leão, Paulo Almeida ?define melhor a marcação, representa uma resistência maior para os contra-ataques e o time fica mais encorpado defensivamente." Os santistas esperam um jogo difícil em Caxias do Sul. O lateral-esquerdo Léo destacou que o adversário está há cinco jogos sem conseguir um resultado positivo e acaba de trocar de treinador. ?Eles vão estar muito motivados e nós temos que prestar muita atenção se quisermos surpreendê-los." Embora ressalte que é preciso pensar em um jogo de cada vez, Léo comentou a necessidade de jogar na Cidade do México, enfrentando o Cruz Azul e a altitude da cidade mexicana, dia 21. ?O Cruz Azul é outro adversário difícil, que vai complicar bastante e nós precisamos de uma atenção redobrada também por causa da altitude", afirmou. ?A gente procura o ar e não vem e, por isso, temos que procurar tocar a bola e correr o menos possível." O objetivo é sair do México com uma vitória, para garantir a vaga na Vila Belmiro. ?Sempre é uma vantagem jogar a segunda partida dentro de casa", afirmou o lateral esquerdo.