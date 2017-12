Diego no PSG? Santos espera a proposta Agora é o Paris Saint Germain quem está interessado na contratação de Diego e os dirigentes santistas esperam nas próximas horas o recebimento de uma proposta do time francês, na faixa de 10 a 12 milhões de euros. Há informações de que também o zagueiro André Luís pode estar se transferindo para o futebol europeu. Dessa maneira, esses jogadores podem também ser afastados do elenco, dentro da filosofia do técnico Vanderlei Luxemburgo, que não vai mais permitir que os jogadores negociados ou os que podem sair em julho atuem daqui para a frente. O interesse do PSG foi confirmado pelo empresário Toninho Silva, que tem conversado com os dirigentes franceses, mas o pai e procurador de Diego, Djair Cunha, negou. "É muito bom porque todo dia fico sabendo que tem um clube do exterior querendo o Diego, mas não sei de nenhuma contratação em andamento", disse ele, revelando que ficou sabendo do interesse do PSG e do Benfica pelos jornalistas. Por conta disso, não acredita que o meia seja colocado de lado por Luxemburgo. "Temos um acordo e ele vai ser cumprido até o fim", disse ele, acrescentando que, neste momento, qualquer negociação será conduzida pela diretoria. Em janeiro, de acordo com a legislação em vigor, ele mesmo poderá começar a preparar o futuro de seu filho. Alex é um dos jogadores que já foram afastados por Luxemburgo. O zagueiro está se recuperando de uma contusão no tornozelo e a expectativa é de que ele possa voltar a jogar dentro de duas semanas. Mesmo ocorrendo isso, ele estará fora dos planos, pois só terá mais 15 dias de contrato pela frente. Paulo Almeida, que hoje admitiu pela primeira vez o acerto com o Benfica - o que já havia sido até informado pelo próprio presidente do clube português - não discute a decisão do treinador. Hoje, ele comentou que tinha de agradecer ao técnico, que lhe devolveu a condição de titular. "Tenho de agradecer a chance que ele meu deu, pois quando chegou era reserva e acho que a decisão dele foi sensata em tirar os jogadores que estão saindo para que o time tenha uma continuidade no Brasileiro". Já o volante Renato, que deverá ser chamado por Luxemburgo para uma conversa, preferiu ficar quieto e, pelo seu assessor de imprensa, revelou que iria dar entrevista só depois de falar com o treinador. >b> Cara Nova - Os jogadores do Santos iniciam quarta-feira uma intertemporada em Atibaia, aproveitando a folga que terão no campeonato Brasileiro. Era tudo o que o técnico Vanderlei Luxemburgo queria, pois desde que chegou à Vila Belmiro teve que mexer o mínimo possível no time montado por Emerson Leão, na tentativa de conquistar a vaga na Libertadores. Com os planos frustrados, resolveu mexer radicalmente no time e prometeu uma limpeza no elenco. Com isso, ele pretende começar tudo de novo. Mas não terá muitas condições de mudar muito, pois o elenco está reduzido. Luxemburgo tirou Júlio Sérgio, tentou Mauro mas já havia pedido a contratação de outro jogador para ser o titular dessa posição. Na lateral-direita, pode fixar Elano, que ficou sem espaço no meio com a chegada de Ricardinho. Se André Luís estiver saindo, a zaga ficará desfalcada, pois Luxemburgo só poderá contar com Pereira, Narciso e o novato Domingos. Sem Paulo Almeida e Renato, sobram os volantes Claiton e Daniel. Na meia, os problemas são menores, já que o Santos tem Diego, Ricardinho, Elano, Preto Casagrande, Lopes e Luís Augusto. No ataque, Robinho, Deivid e Leandro Machado. Mas Luxemburgo quer novos jogadores para que possam se integrar ao elenco durante a intertemporada. Isso, entretanto, está cada vez mais difícil, já que o Brasileiro está na oitava rodada e cada vez mais jogadores completam a sétima partida que impede a transferência para outro clube.