Diego obtém cidadania italiana O meia Diego, do Santos, é agora um cidadão italiano. O jogador, de 19 anos, fez uma rápida viagem à Itália no final de semana para tratar do assunto e retornou ao Brasil com a documentação regularizada. O processo demorou 1 ano e vai facilitar a transferência do jogador para um clube europeu, em especial, um italiano. ?Agora que consegui o documento, para mim será mais fácil jogar na Europa?, disse Diego, segundo o jornal Corriere dello Sport. Ao ser indagado sobre qual seria a equipe de sua preferência, o jogador foi diplomático. ?Eu gosto muito do Milan, Juventus, da Inter e da Roma?, disse. Apesar disso, Diego garante que não foi negociar sua saída do Santos. ?Fui apenas buscar o meu passaporte. Não há nenhuma negociação neste momento?, comentou o meia através de sua assessoria de imprensa. ?Eu não tenho nenhuma ansiedade em me transferir agora, a não ser que apareça uma proposta muito boa. Do contrário, vou esperar o final do contrato?, acrescentou. O jogador tem compromisso com o Santos até 2005. Liberada a documentação, Diego começa agora a pensar no Santos - que tem jogos importantes nas oitavas-de-final do Campeonato Paulista e na primeira fase da Libertadores. ?Vou treinar e concentrar as minhas forças no jogo decisivo pelo Paulista, no final de semana, contra a Barbarense?, disse o jogador.