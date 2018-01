Diego Oliveira é só advertido pelo STJD e reforça Ponte Preta contra Atlético-PR

A Ponte Preta é a 10.ª colocada com 37 pontos, após três vitórias consecutivas diante de Santos, por 3 a 1, Goiás, por 2 a 1, e Fluminense, por 3 a 1.

Diego Oliveira foi expulso após ter dado uma suposta cotovelada no zagueiro Luan, do time carioca. Prejudicou o time campineiro, que ficou com um a menos e viu os cariocas marcarem pouco tempo depois com o centroavante Leandrão. Na ocasião, a Ponte Preta perderia por 1 a 0, em Campinas.

Apesar de liberado, o atacante poderá ser apenas opção no banco de reservas no final de semana. Isso porque Biro Biro retorna ao time titular e formará dupla de ataque com o experiente Borges.

Outros jogadores que não atuaram na vitória sobre o Fluminense, na última rodada, também iniciarão o confronto na capital paranaense. Casos do zagueiro Renato Chaves e do lateral-esquerdo Gilson. Por outro lado, Josimar foi vetado pelo departamento médico e sequer viaja com a delegação. Ele ainda sente dores na cabeça de um choque recente.

O time que treinou nesta quinta-feira foi este: Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Ferron e Gilson; Fernando Bob, Elton e Cristian; Felipe Azevedo, Borges e Biro Biro.