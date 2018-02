Diego: Porto não faz nova proposta Dejair Cunha, pai e procurador de Diego, não foi contactado até o final da tarde desta quarta-feira por nenhum representante do Porto, no último dia que o time português tinha para fazer uma contraproposta pelo jogador do Santos. No momento, duas equipes teriam interesse no jogador: o próprio Porto e o atual campeão alemão Werder Bremen. "Até o momento não tem nada", afirmou Cunha ao Jornal da Tarde por telefone. O Porto havia oferecido 9 milhões de euros pelo jogador, mas o Santos pediu 12 milhões de euros. Dirigentes do Porto, no entanto, não declararam que o meia do Santos não era mais prioridade do time português, que no final do ano tem a final do Mundial Interclubes em Yokohama.