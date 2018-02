Diego: prazo do Porto termina quarta O Porto tem até quarta-feira para apresentar uma contraproposta para levar Diego para o futebol europeu. Esse prazo foi dado na reunião ocorrida na semana passada, quando os dois times não chegaram a um acordo sobre os valores. O Santos pensa em uma quantia de 10 milhões de euros para liberar o meia e o clube português apresentou uma oferta menor, em torno de 8 milhões de euros, que não foi aceita pelos santistas. Os comentários são de que o presidente Marcelo Teixeira só irá liberrar Diego se o Santos receber 8 milhões de euros pela sua metade nos direitos federativos, ficando o pai e procurador do atleta, Djair Ribas Cunha liberado para negociar a outra metade. Isso, entretanto, não ocorrerá, pois ele não abre mão de receber 50% daquilo que o clube português pagar efetivamente. "É uma questão matemática: se eles pagarem 10 milhões de euros, ficam 5 milhões para cada um, se forem 12 mihões, a parte de cada um será de 6 milhões". Djair Cunha lembrou que o Tottenham ofereceu US$ 12 milhões no ano passado e o Santos não aceitou, propondo naquela oportunidade a prorrogação do contrato de Diego em troca da cessão de 10% dos valores federativos, com o que as duas partes ficaram com partes iguais. Segundo Cunha, Diego aguarda com tranqüilidade o desfecho das negociações. "Ele está tranqüilo e gostaria de jogar no Porto, pois quer atuar por um grande time da Europa e disputar grandes campeonatos". Uma possível transferência para Portugal tem um atrativo a mais, justamente pela língua. O momento para a saída de Diego é considerado interessante por Djair Cunha, que não descarta a possibilidade da renovação do contrato caso as negociações não dêm certo. "Somos transparentes e, se não houver a transferência, estou pronto para ouvir a proposta de renovação". Mas avisou: "isso, dentro dos números que o Diego está esperando". Ele comentou também que seu filho fez um investimento, pois está desde os 11 anos na Vila Belmiro e fez um trabalho que é reconhecido internacionalmente. Marcelo Teixeira discute a transferência do atleta. Ao contrário de quando o Tottenham apresentou sua proposta no ano passado e ele não aceitou, agora aceita conversar. Por ele, haveria a renovação do contrato por mais três anos, uma vez que considera Diego um dos ícones da mudança ocorrida no Santos com o lançamento dos novos Meninos da Vila. Caso isso não seja possível, disse que vende o jogar. Haverá dificuldade nesse acerto. É que o Santos tem sua última oportunidade de lucrar com a transferência e se ela não ocorrer nos próximos dias, por conta do encerramento das inscrições no futebol europeu, uma nova negociação só deverá ocorrer em dezembro. Faltando apenas seis meses para Diego ficar com a totalidade de seus direitos federativos, Djair Cunha não aceitará a transferência, pois Diego poderá assinar pré-contrato com os clubes para se apresentar no segundo semestre no novo time, como nos casos de Paulo Almeida e Alex. E embolsar todo o dinheiro da negociação.